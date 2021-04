[Photos] Rouen. Un opéra de Saint-Saëns enregistré au Théâtre des arts

En juillet prochain, l'opéra-comique Phryné de Camille Saint-Saëns est programmé au Théâtre des arts grâce à la collaboration du Palazzetto Bru Zane de Venise et de l'Opéra de Rouen Normandie. En attendant cette représentation, c'est en toute discrétion que l'enregistrement discographique de l'œuvre s'achève.

L'envers du décor

Nous avons eu le privilège d'assister à l'une de ces séances de travail : l'occasion de découvrir les méthodes du prestigieux chef Hervé Niquet. Après une journée de travail à Paris, les musiciens de l'orchestre de l'Opéra Rouen Normandie, le chœur du concert spirituel et les six solistes se sont retrouvés à Rouen pour finaliser l'enregistrement. Il aura seulement fallu trois jours, grâce au professionnalisme de l'équipe et du charismatique chef, pour mener à bien ce projet. Avant de découvrir la session de travail et d'enregistrement, Hervé Niquet vient à notre rencontre avec simplicité pour nous dévoiler sa vision de l'œuvre de Camille Saint-Saëns et nous témoigner sa passion pour ce compositeur. "Saint-Saëns est à mes yeux un vrai génie. Cet opéra se distingue à la fois par sa rigueur et sa fantaisie. À l'origine, les dialogues de cet opéra-comique étaient parlés, mais en 1909, ils furent mis en musique par Messager : c'est cette version que nous allons faire découvrir au public." Cette version inédite est le fruit d'un vrai travail documentaire mené par Alexandre Dratwicki, directeur artistique du Palazzetto Bru Zane.

Une séance de travail

En guise d'introduction, Alexandre recontextualise l'œuvre et donne aux musiciens des clés pour mieux la comprendre : "Saint-Saëns a été inspiré par le tableau de Gérôme Phryné nue devant l'aréopage. Phryné personnage antique était une hétaïre [une courtisane, NDLR]. C'est le seul opéra-comique de Saint-Saëns, compositeur connu pour son sérieux. On n'imaginait pas qu'il puisse faire quelque chose de comique à l'époque." Puis, Hervé Niquet prend la direction, orientant ses musiciens pour interpréter l'œuvre sur le ton le plus juste avec nombre anecdotes, métaphores et mimiques. Le chef, très exigeant et minutieux, fait néanmoins preuve de beaucoup d'humour et encourage et félicite le professionnalisme de ses musiciens et chanteurs, ne cessant de souligner l'aspect caricatural de l'œuvre. "C'est une œuvre joyeuse et légère", rappelle-t-il. Si la séance de travail suit la logique, chaque partie est néanmoins dûment décortiquée pour assurer l'excellence de l'interprétation !