Normandie. Culture : des élus signent une lettre ouverte à Emmanuel Macron

Une soixantaine d'élus ont signé, ce mercredi 7 avril, une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron. Ils demandent au chef de l'État de donner une perspective au monde culturel. Parmi les signataires normands, Joël Bruneau, le maire de Caen, Benoît Arrivé, maire de Cherbourg, Joaquim Pueyo, maire d'Alençon, et David Margueritte, président de l'agglomération du Cotentin. "Sans perspectives, nous craignons que la très grande détresse des professionnels de la culture, de plus en plus vive chaque jour, se mue progressivement en amertume puis en colère", écrivent-ils de concert. Les élus demandent une concertation au niveau local afin d'anticiper et de préparer une reprise, tandis que plusieurs établissements culturels sont toujours occupés.

