Le Havre. La Ville développe ses réseaux de chaleur

Le Havre Seine Métropole veut développer sa transition énergétique en élargissant ses deux réseaux de chaleur du Havre (Mont-Gaillard et Caucriauville). La communauté urbaine veut alimenter en énergie renouvelable la moitié des logements de la ville et de nombreux bâtiments publics. Au cours des trois prochaines années, 125 millions d'euros seront investis sur le territoire pour raccorder 334 bâtiments collectifs (privés ou publics) à une source de chaleur renouvelable basée sur la biomasse ou la récupération de chaleur industrielle. Au terme des contrats de délégation de service public, cette démarche aura permis une diminution significative de l'empreinte carbone du territoire, avec environ un million de tonnes de CO 2 évitées, cela en assurant la maîtrise de la facture énergétique des abonnés aux réseaux.

Une nouvelle centrale biomasse

Pour alimenter le réseau de chaleur Le Havre Sud (Caucriauville), une nouvelle centrale biomasse sera construite par le groupe Suez. Baptisé Biosynergy, cet équipement de 43,5 MW permettra d'alimenter à 80 % le réseau de chaleur urbain et le futur réseau de chaleur industriel avec une énergie renouvelable. Cette centrale sera alimentée par des déchets biomasse de classe B (déchets de bois, d'activités économiques, encombrants, meubles, etc.), soit 90 000 à 100 000 tonnes de déchets ainsi valorisés.

Biosynergy représente un investissement de 80 millions d'euros HT pour le groupe Suez et permettra la création de 45 emplois sur le territoire. La mise en service est prévue pour 2023.