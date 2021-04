Elections régionales. "Il faut relocaliser les emplois en ville"

Vous, les écologistes, ferez une liste commune avec les socialistes. Pourquoi ?

"Nous souhaitions cette union depuis le mois de janvier. La gauche et les écologistes pouvaient se rejoindre. Conscients de la gravité du moment, nous faisons le choix du rassemblement, en mettant nos forces en commun pour porter une alternative écologique, sociale et démocratique. Au-delà de nos nuances et différences, nous nous retrouvons sur le plus important : un changement de cap aussi urgent qu'indispensable."

Que proposez-vous face au développement du nucléaire ?

"Nous soutenons une économie décarbonée et pas nucléaire. Il y a d'énormes gisements d'emplois dans ce modèle économique notamment par la rénovation énergétique. Il y a d'autres enjeux pour la Normandie que d'en faire la région la plus nucléarisée du monde avec un nouvel EPR à Penly. Nous pensons qu'il faut arrêter là cette gabegie à la fois technique et financière puisque ça ne fonctionne pas et ça coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, il faut être réaliste, conscient des enjeux du changement climatique et accompagner la sortie du nucléaire. Le démantèlement demande beaucoup de compétences et recèle de nombreux emplois pour l'avenir."

"Hervé Morin veut faire plaisir à tout le monde, c'est toujours du court-termisme, du clientélisme."

La Normandie est-elle sortie du Moyen Âge ferroviaire comme le voulait Hervé Morin ?

"J'ai un regard très critique. Hervé Morin, avec de grands coups de menton, a voulu déclarer la bataille du rail. Aujourd'hui, je pense qu'il l'a perdue. Alors il cherche des boucs émissaires, c'est tantôt la région Île-de-France qui ne joue pas le jeu, tantôt Bombardier et tantôt les retards et SNCF Réseau contre qui il porte plainte. Un président d'une région forte devrait être en capacité de négocier. Par exemple sur la grille horaire où la négociation a été très mauvaise pour les usagers qui ont perdu de nombreux points d'arrêt et de l'amplitude, échouant ainsi à faire du train une véritable alternative à la voiture. Nous aurons des propositions sur la gratuité des transports pour les jeunes par exemple."

Faut-il arrêter d'investir dans les aéroports normands ?

"Aujourd'hui nous avons cinq aéroports distants de moins de 100 km les uns des autres. Il y a des choix à faire, on ne peut pas souhaiter une transition écologique sans conditionner les aides financières quand les secteurs sont très polluants. À la Région, nous trancherons pour un seul aéroport normand et il nous semble que Deauville aurait le plus de légitimité."

Quelles seront vos conditions pour des soutiens régionaux ?

"Nous ne sommes pas contre tout mais pour plus de cohérence et de rationalité. Il faut aller vers l'avenir, on ne peut pas continuer à promouvoir l'économie du passé et puis développer une économie verte. Par exemple, dans l'agriculture, nous ne sommes pas opposés à un certain modèle de polyculture-élevage avec une bête par hectare et du plein air, à condition qu'il soit respectueux du bien-être animal. Nous soutiendrons la mise en place d'abattoirs mobiles dans ce sens. Il y a tout un modèle à recréer, l'écologie n'est pas contre l'économie mais elle propose de lui redonner du sens."

À l'inverse de la politique menée durant

le mandat d'Hervé Morin ?

"Il veut faire plaisir à tout le monde, c'est toujours du court-termisme, du clientélisme. Il ne va pas lutter contre l'artificialisation des sols par exemple. Nous souhaitons un moratoire sur les zones commerciales et travailler pour densifier davantage les villes en agissant sur les friches industrielles pour relocaliser plutôt que d'éloigner toujours les emplois. La première pierre du Schéma régional d'aménagement du territoire était un schéma routier pour la région. Est-ce une bonne orientation pour la Normandie de demain ? Je ne le pense pas. Il faut revoir des projets plus locaux, plus proches des citoyens pour la qualité de vie."

Qu'est-ce qui vous motive dans

cette élection ?

"J'ai commencé à m'engager il y a dix ans d'abord comme femme, comme mère de famille. Il y a eu le Sommet de Copenhague et une première prise de conscience qu'il était urgent d'agir. Notre responsabilité est d'agir maintenant et de prendre la situation à bras-le-corps."

La semaine prochaine : Sébastien Jumel, tête de liste Parti communiste