Normandie. La Mission Bern sélectionne le château du Neubourg

Le château du Neubourg fait partie des 18 sites emblématiques qui ont été sélectionnés dans le cadre de la quatrième édition de la Mission Patrimoine, confiée à l'animateur télé Stéphane Bern, pour la sauvegarde du patrimoine en péril.

Le site normand bénéficiera du soutien financier de l'édition 2021 du Loto du Patrimoine, dont les dotations accordées seront annoncées lors des prochaines Journées européennes du patrimoine. Le château du Neubourg, ou Vieux-Château, a été construit vers l'an mille et a été une place forte du duché normand au Moyen-Âge. En 2014, l'édifice a été racheté par la municipalité qui, deux ans plus tard, acquiert aussi la Maison-Neuve - ainsi qu'une tour médiévale et les derniers remparts existants - permettant la réunion des deux parties du château, séparées au XIXe siècle à la suite d'une succession. Des travaux d'urgence doivent être réalisés dès la mi-avril. Ensuite, la commune compte créer un musée pour les collections anatomiques du Docteur Auzoux, ainsi qu'une salle de spectacle et des jardins aménagés.