Seine-Maritime. La centrale nucléaire de Paluel touchée par un incendie dans la nuit

Dimanche 4 avril, à 22 h 45, un incendie s'est déclaré à la centrale de Paluel. "Un incendie sur le transformateur principal de l'unité de production n°1, dans la partie non-nucléaire des installations, a entraîné la mise à l'arrêt automatique du réacteur", a indiqué EDF dans un communiqué. Le feu a été éteint le lundi 5 avril peu après minuit. 65 sapeurs-pompiers et une quarantaine d'engins ont été mobilisés. Selon EDF, "la mise à l'arrêt du réacteur a été déclenchée automatiquement par les dispositifs prévus à cet effet, conformément aux procédures. Elle a été réalisée en toute sûreté." Des analyses sont en cours afin de déterminer l'origine de l'incendie. "Les unités 2,3 et 4 sont en production et à disposition du réseau électrique national", conclut EDF.