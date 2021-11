Caen. Fermeture des écoles : "Sans ma femme, je n'aurais pas eu de solution"

Ce vendredi 2 avril, à l'heure de la sortie des classes à l'école des Millepertuis de Caen, il y a comme un air de vacances scolaires. En tout cas, pour les enfants. Les parents, eux, ne sont pas toujours ravis de récupérer leurs bambins pour au minimum trois semaines depuis l'annonce du chef de l'Etat. Ils vont désormais devoir garder leurs enfants tout en travaillant. "Ce n'est pas évident. Nous ne sommes pas aussi concentrés qu'au travail car on pense en permanence à comment ils s'occupent", explique Elisa, maman d'une petite fille de six ans. Juste à côté, Marina n'a pas de problèmes d'organisation. "J'ai la chance de ne pas travailler. Donc le matin, ce sera travail à la maison et l'après-midi, sortie à l'extérieur si la météo le permet sinon ça sera peinture, bricolage, jardinage !"

Comment les parents s'organisent-ils ? Témoignages. Impossible de lire le son.

La situation est plus délicate pour Maxime, papa de deux filles Nora et Alix. "Si ma femme ne pouvait pas garder mes filles, je n'aurais pas eu de solution, déplore celui qui ne peut pas travailler à distance. J'ai peur que ma fille en CP ait du retard. Il va falloir faire l'effort, on n'a pas le choix."