Briouze. Le festival Art Sonic une nouvelle fois annulé

La décision a été difficile à prendre, mais l'allocution du président de la République mercredi 31 mars a "conforté" les organisateurs dans l'idée d'annuler le festival Art Sonic de Briouze. "Nous avons pris le recul nécessaire pour étudier les restrictions imposées par le gouvernement et nous ne fêterons pas cette année les 25 ans d'Art Sonic, prévus les 23 et 24 juillet prochains."

C'est un véritable crève-cœur pour Arnaud Louveau de devoir annuler une nouvelle fois le festival Art Sonic, alors que celui-ci devait déjà fêter ses 25 ans d'existence l'année dernière. "C'est un coup dur, on s'y attendait", admet-il avant d'ajouter : "On avait du mal à se projeter avec le cahier des charges qui est incohérent." L'annonce faite par le gouvernement au mois de février de maintenir les festivals à la seule condition que les places soient limitées à 5 000 places assises n'avait pas plu aux organisateurs. "Ça ne correspond pas du tout à notre ADN et les festivaliers auraient été dans une demi-joie", confie le président du festival.

Reculer pour mieux sauter ?

L'organisation du festival engendre d'importantes sommes d'argent, avec un budget d'un million d'euros pour accueillir 20 000 personnes. "Passer d'autant de festivaliers à si peu, c'est en quelque sorte retourner en arrière", explique Arnaud Louveau. L'interdiction de mettre en place des débits de boissons aurait constitué un véritablement trou dans le porte-monnaie. "Les buvettes et la restauration constituent nos recettes, c'est ce qui nous fait vivre. On aurait été davantage frustrés d'organiser un festival avec des restrictions trop draconiennes."

Quelque 3 000 forfaits deux jours ont été achetés pour l'édition 2021. Ces billets seront valables pour l'édition 2022, qui se tiendra les 22 et 23 juillet à Briouze. Pour ceux qui ne souhaitent pas conserver leurs places, celles-ci pourront être remboursées sur demande. La programmation sera impactée : "Impossible que tous les artistes soient présents l'année prochaine", si le festival est organisé. Mais une chose est sûre, "il faudra marquer le coup".