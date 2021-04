Caen. Vaccination : 300 rendez-vous disponiblesle lundi de Pâques

Le centre de vaccination installé depuis le lundi 22 mars dans le gymnase au pied de l'ancienne caserne des pompiers de Canada à Caen est ouvert le lundi de Pâques. Pour ce jour férié du lundi 5 avril, des créneaux sont encore disponibles. "Il reste environ 300 places disponibles", indique Xavier Humbert, médecin responsable du centre.

Les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent prendre rendez-vous sur le site internet Keldoc ou par téléphone au 02 79 46 11 56, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures. D'autres créneaux sont aussi libres ce vendredi 2 avril. Les doses sont réservées aux personnes âgées de plus de 70 ans, aux professionnels de santé quel que soit leur âge et aux patients à très haut risque.