Alençon. Fermés l'an dernier, ces commerçants peuvent rester ouverts

Le président de la République Emmanuel Macron l'a annoncé mercredi 31 mars, les règles en vigueur dans les 19 départements vont être étendues à tout le territoire dès samedi soir, et pour quatre semaines. À Alençon, si la décision déplaît aux commerçants dits non essentiels, ceux qui peuvent rester ouverts sont à la fois soulagés et attristés pour leurs voisins.