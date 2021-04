Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : les commerces non essentiels se préparent à fermer

À partir du samedi 3 avril, 19 heures, certains magasins vont devoir baisser le rideau pour au moins quatre semaines. Dans le centre-ville de Cherbourg, la plupart des commerçants concernés se préparent au retour du cliquer-retirer. Une activité pourtant difficile à concilier pour ceux dont les jeunes enfants sont privés d'école…

Le retour du cliquer-retirer

"Je ne peux pas imposer la présence en boutique à mes enfants, je n'ai pas d'autres modes de garde. Donc je viendrai faire deux permanences le mercredi après-midi, de 14 heures à 16 heures, et le samedi matin, de 10 heures à 13 heures", sans compter la livraison à domicile, explique Lydie Viel, qui a ouvert en septembre la boutique Passion Chaussures. Les clients affluaient ce jeudi 1er avril chez Eric Le Du, responsable de l'horlogerie Euroclock.

Là aussi, la réservation en ligne et le retrait de commande seront proposés en semaine. "Ça ne suffira jamais à pallier le manque à gagner. On ne peut pas prendre le temps de faire essayer les montres et conseiller les clients. Ça permet surtout de faire du dépannage", explique-t-il.

De son côté, Elodie Henry, à la tête du magasin Beautiful Day, qui propose des chaussures, accessoires, bijoux et robes de mariée, compte sur les réseaux sociaux pour fidéliser ses clientes : "On va essayer faire des vidéos en live pour montrer les modèles."

Au total ce sont 150 000 établissements en France qui vont devoir fermer temporairement leurs portes à partir de samedi soir.