Calvados. Covid-19 : de nouvelles restrictions dans le département

À la suite de l'annonce d'un nouveau confinement dans toute la métropole à compter du samedi 3 avril, la préfecture du Calvados a pris de nouvelles mesures ce jeudi 1er avril pour freiner la propagation du virus. En premier lieu, la consommation d'alcool sur la voie publique est interdite dans tout le département, de 10 heures à 19 heures tous les jours, jusqu'au dimanche 2 mai 2021.

Les marchés de plein air

Une autre mesure concerne l'organisation des marchés de plein air : seuls les commerces alimentaires, proposant la vente de plantes, fleurs, graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières, livres ou disques sont autorisés à vendre. De plus, le port du masque reste obligatoire pour le public et les exposants. Les commerçants devront s'assurer du respect d'une distance d'au moins un mètre entre chaque client d'une file d'attente. Les stands devront être distanciés d'au moins 4 mètres par rapport au stand leur faisant face et 2 mètres aux stands situés à côté. Ces mesures entrent en vigueur dès ce mardi 6 avril, jusqu'au dimanche 16 mai inclus.