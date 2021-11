Vos questions, nos réponses. Confinement : quels commerces pourront ouvrir ?

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures mercredi 31 mars, pour freiner l'épidémie de Covid-19. Parmi elles, la fermeture de certains commerces dits non essentiels, à compter du samedi 3 avril. Mais lesquels vont pouvoir ouvrir ?

Des rayons fermés dans les hypermarchés

Cette fois-ci de nouveaux commerces vont pouvoir être ouverts pendant ce troisième confinement. Les fleuristes, libraires, disquaires, coiffeurs, cordonniers, chocolatiers et concessionnaires automobiles sont désormais considérés comme des commerces essentiels. Quant aux auto-écoles, elles vont continuer à donner des leçons de conduite et faire passer le permis de conduire, seuls les cours pratiques devront se faire à distance. Comme lors des anciens confinements, les pharmaciens, opticiens, supérettes, boulangers, bouchers et autres poissonniers pourront vous accueillir. Attention, dans les hypermarchés, certains rayons sont à nouveau fermés comme les rayons jouets, textile ou sport. Les magasins de bricolage seront ouverts, à condition qu'ils ne fassent pas plus de 10 000 m2.