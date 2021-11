Mortagne-au-Perche. Tapissier : "Il faut connaître son Histoire de l'art et du style sur le bout des doigts"

Le coup de sifflet vient de retentir dans les ateliers des artisans des Métiers d'arts. La 15e édition des Journées européennes des Métiers d'arts débute lundi 6 avril et se poursuit jusqu'au dimanche suivant. Cet événement est l'occasion parfaite pour que les artisans partagent leur métier avec le public.

Installé à Mortagne-au-Perche depuis deux ans, Cédric Nivelle est tapissier. Tout au long de la semaine il va partager son goût du métier avec ceux qui viendront à sa rencontre. "J'espère que des jeunes seront présents pour transmettre mon savoir", confie-t-il. Si Cédric Nivelle a commencé sa vie sur les toits des maisons en tant que charpentier, il a rapidement fait le choix de descendre de l'échelle pour "épargner sa santé".

La tapisserie, toute une Histoire

Il se lance alors dans des études de tapissier et obtient le diplôme, après trois années de travail. Aujourd'hui et depuis 20 printemps, il redonne vie à des meubles. Le travail de la main demande de grandes connaissances. Avant que ses mains ne touchent les meubles, il doit se remémorer l'Histoire de France. "Il faut connaître son Histoire de l'art et de style sur le bout des doigts", explique-t-il. Chaque mobilier est différent, aussi, pour choisir les bonnes matières, Cédric doit déterminer l'époque à laquelle a été conçu le meuble qui se trouve en face de lui. "On ne va pas faire une garniture d'un fauteuil Louis XVI sur un Louis XV, ça serait complètement ridicule."

À l'aide de carrelets courbes, Cédric Nivelle passe les différents tissus dans les meubles pour les rénover.

Faire sa place

Face à la montée en puissance de l'industrialisation, les quelque 1 500 entreprises normandes avec le statut "Métier d'art" (estimation de la Chambre des commerces et de l'artisanat Normandie) doivent réussir à se faire une place. Mais Cédric Nivelle n'en démord pas, il le sait, "les jeunes sont intéressés" par les métiers d'art. Le tapissier de 40 ans se prépare à recevoir des curieux dans son atelier pendant six jours. "Il va falloir leur donner le goût du métier et ça n'est pas toujours simple, mais s'ils veulent essayer, c'est avec plaisir", indique-t-il. Ici, les meubles n'ont "rien à voir avec ceux de la grande distribution, ils tiennent 25 ou 30 ans sans problème, alors oui, le métier de tapissier est amené à perdurer".

De nombreux outils sont utilisés pour rénover les meubles.