Manche. Frelons asiatiques : un premier nid primaire détruit

Un premier nid primaire de frelons asiatique a été détruit à Quettreville-sur-Sienne, samedi 27 mars. Avec le printemps et les températures plus clémentes, les frelons asiatiques commencent à sortir d'hibernage et constituent, entre avril et mai, des nids primaires. C'est donc le moment d'ouvrir l'œil pour éviter que la colonie qui se constitue maintenant ne se délocalise dans les arbres cet été.

Comment repérer ces nids primaires ? Éléments de réponse avec Antoine Metayer, de la FDGDON, Fédération départementale de la gestion des organismes nuisibles.

Antoine Metayer Impossible de lire le son.

Il est fortement déconseillé de chercher à détruire soi-même ces nids. Si vous en trouvez un, il convient de prévenir votre mairie qui entamera les procédures pour sa destruction.

Antoine Metayer Impossible de lire le son.

En 2020 dans la Manche, plus de 4 000 nids de frelons asiatiques ont été détruits. Toutes les informations pratiques concernant la lutte contre le frelon asiatique sont à retrouver sur le site de la FDGDON50, qui intervient également dans la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles, les étourneaux et autres déprédateurs.