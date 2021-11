Cadeaux. Gagnez votre Nintendo Switch Mario Edition avec Tendance Ouest

Cette semaine, gagnez votre Nintendo Switch Mario Edition aux couleurs du héros avec, en plus, votre jeu Super Mario 3D World et votre pochette de transport ! Un cadeau d'une valeur de plus de 500 €.

Édition spéciale de la Nintendo Switch - Édition Mario (rouge et bleu), aux couleurs de la célèbre tenue de Mario.

À la maison, la Nintendo Switch est installée dans la station d'accueil Nintendo Switch qui assure sa connexion au téléviseur et permet de jouer en famille ou avec vos amis dans le confort de votre salon. Il suffit de la retirer de la station d'accueil pour que la console passe automatiquement en mode portable, vous permettant de continuer à jouer tout en vous déplaçant.

Le mode portable bénéficie en outre du lumineux écran haute définition de la Nintendo Switch. Vous pouvez ainsi jouir d'une qualité d'affichage optimale aussi bien dans un parc, dans un train qu'en voiture.

Les joueurs peuvent se lancer dans l'action en détachant les manettes Joy-Con des extrémités latérales de la Nintendo Switch. Qu'il s'agisse d'un joueur seul prenant une manette Joy-Con dans chaque main, de deux joueurs utilisant chacun une manette, ou de plusieurs joueurs équipés de multiples manettes, les possibilités de jeux offertes sont variées et nombreuses. Les manettes Joy-Con peuvent facilement être remises en place sur la console, ou attachées à un accessoire, le support Joy-Con, avec lequel elles forment alors une manette plus classique.

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 9 avril entre 8 h 30 et 9 heures.