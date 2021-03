Hérouville-Saint-Clair. Le Festival Beauregard annulé

Les organisateurs du festival Beauregard ont annoncé, mercredi 31 mars, à la mi-journée, l'annulation de l'édition 2021. Cette dernière devait se dérouler du 1er au 4 juillet dans le parc du château de Beauregard à Hérouville Saint Clair. "Il nous faut annuler car les inconnues sont trop nombreuses, nos questions demeurent malheureusement sans réponse alors même que l'heure tourne et nous place au pied du mur ", écrivent, ce mercredi, les organisateurs qui avaient déjà dû annuler l'édition 2020 à cause de la pandémie. Ils concluent avec ces mots: "Nous nous projetons déjà vers l'été 2022 car si nous sommes non essentiels, nous devons rester une fenêtre ouverte, une bouffée d'air frais, de culture, de rencontres et d'émotions partagées."