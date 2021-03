Avranches. La mairie installe un registre de condoléances pour Jeff Rotaru

La mairie d'Avranches a mis en place un registre de condoléances au pied de l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville, mercredi 31 mars, pour recueillir "les témoignages de sympathie et de soutien à la famille" du fusilier marin Jeff Rotaru, mort le samedi 27 mars, au cours d'une opération de surveillance dans la rade de Cherbourg. Les parents du jeune homme, originaire d'Haiti, résident à Avranches, où Jeff Rotaru a effectué ses années collège et lycée et où il conservait de nombreux amis.