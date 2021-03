Cadeaux. Dominique fait tomber la Cagnotte en direct sur Tendance Ouest

La fidélité a une nouvelle fois été récompensée ce mardi 30 mars sur Tendance Ouest. Dominique, à La Rivière-Saint-Sauveur (Calvados), a ajouté son nom au palmarès de la Cagnotte. Alors qu'il était hésitant, Dominique s'est finalement souvenu du montant de la Cagnotte : 107 €.

