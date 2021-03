Calvados. Quels axes contrôlés cette semaine par les gendarmes ?

Ce lundi 29 mars, les gendarmes du Calvados indiquent les axes contrôlés pendant la semaine. Jusqu'au dimanche 4 avril, des actions cibleront la départementale 562 entre Boulon et Condé-en-Normandie, la départementale 183 entre Bretteville-sur-Laize et Magny-la-Campagne et la nationale 158 entre Tilly-la-Campagne et Falaise.

"Des dispositifs visibles et non visibles se succéderont sur ces axes aux heures d'affluence", précisent les gendarmes.