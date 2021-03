France-Monde. Au procès Mediator, un verdict qui déçoit Irène Frachon

Après dix ans d'enquête et un procès de dix-huit mois, premier verdict dans l'affaire du Mediator : l'amphétamine dangereuse commercialisée pendant 33 ans malgré les alertes répétées. Le 29 mars, en un jugement de 3 500 pages, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré les laboratoires Servier coupables de tromperie aggravée et d'homicides et blessures involontaires. Servier est condamné à une amende de 2,718 millions d'euros, et 180 millions d'euros en réparation aux victimes. Jean-Philippe Seta, ex-n°2 du groupe, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 90 600 euros d'amende et plusieurs millions d'euros en réparation aux victimes. Pour avoir failli dans son rôle de police sanitaire en tardant à suspendre le Mediator, l'Agence nationale de sécurité du médicament doit payer 303 000 euros d'amende. “Ces sanctions apparaissent faibles et soulignent l'insuffisance des dispositions du droit pénal pour punir les délits en col blanc”, déclare néanmoins la pneumologue Irène Frachon qui a mis au jour ce scandale sanitaire et lutté pour faire juger Servier.