Yvetot. Il dérobe dans les voitures tout ce qu'il peut revendre

Le lundi 22 mars 2021, deux victimes portent plainte à la gendarmerie d'Yvetot pour dégradation de leur véhicule et vol d'objets. Les gendarmes soupçonnent vite Logan Carron, 21 ans, connu pour des faits similaires récents à quatre reprises et habitant non loin.

Plusieurs preuves retrouvées lors d'une perquisition

Une fouille de ses poches et une perquisition au foyer qui l'héberge permet de retrouver divers objets volés ainsi que les clés d'une voiture volée la veille. Pour le procureur, "tous les éléments concordent". La défense émet un doute sur "l'unique responsabilité du prévenu", arguant qu'il n'est pas le seul occupant de la chambre du foyer où il vit. Déclaré coupable par le tribunal judiciaire de Rouen le jeudi 25 mars, le jeune homme écope de cinq mois de prison ferme.