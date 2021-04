Saint-Céneri-le-Gérei. Jardins de la Mansonière : un coin de paradis dans un des plus beaux villages de France

Saint-Céneri-le-Gérei est l'un des plus beaux villages de France, avec d'anciennes maisons de bourg, une église romane, une source miraculeuse et un très beau pont de pierre enjambant la Sarthe. Autre atout de ce patrimoine, les jardins de la Mansonière constituent à eux seuls un but de visite.

Inspiration British

Ils en sont à l'origine. Après avoir visité des jardins lors d'un voyage outre-Manche, Michèle et Philippe Manson, d'où les jardins tiennent leur nom, ont décidé de transformer la prairie d'un hectare et demi entourant leur maison, située sur une colline dominant la Sarthe. Aujourd'hui, ils disposent d'un ensemble de treize "petits jardins d'atmosphère" ouverts au public, car ils sont désireux de faire partager leur univers avec d'autres passionnés. Il s'agit de petits espaces clos se succédant dans un parcours où le visiteur est invité à maîtriser son impatience et à deviner à chaque fois la scène suivante. Après la "maison du jardinier", lieu d'accueil et d'exposition, se découvrent la roseraie, le jardin lunaire, le jardin calme, le jardin des senteurs, le patio, la cour carrée, l'avant-scène, le jardin des contrastes, la noisetteraie, le jardin gothique, le tapis vert, la clairière et la chambre verte.

Tous ces jardins sont marqués d'un goût certain pour la scénographie et d'un choix judicieux d'éléments décoratifs (colonnes, fontaines, vestiges d'un oratoire gothique, statues, gloriette…). Parmi les plantes à découvrir et que le couple Manson aime à présenter : l'Acer griseum, l'Hamamelis, la Pivoine "Souvenir de Maxime Cornu" et, bien sûr, une multitude de rosiers. Si le couple voit en ces jardins "des œuvres" pour lesquelles "on y consacre tout son temps et son énergie", les promeneurs y sont invités, dans le respect des lieux, pour que ce petit coin de paradis reste "vivant".