Caen. Place à la gourmandise avec la fête de Pâques !

Miam… Des créations gourmandes !

J'ai tout mangé le chocolat. Telle est la musique qui reste souvent en tête après ce week-end prolongé de Pâques. Pour changer du classico-choco, la blogueuse caennaise Julie et ses folies délivre l'idée suivante : confectionner un goûter de Pâques gourmand à base de thé et de biscuits. Cette année, place aux sablés linzer. Ces petits biscuits garnis de confiture de fraises se réalisent facilement grâce à des emporte-pièces dénichés dans des magasins d'ustensiles de cuisine. En forme de lapins ou encore de carottes, ils permettent d'égayer la table ainsi que les papilles gustatives. Pour confectionner environ 20 biscuits, il vous faudra : 120 g de beurre froid, 120 g de sucre semoule, un œuf, 275 g de farine, 45 g de Maïzena, une pincée de sel, de l'arôme vanille, de la fleur d'oranger, de l'amande amère ou autre, de la confiture de la saveur de votre choix (ici, de la fraise). Pour cuisiner en famille, on peut aussi penser à de simples sablés ou encore à des cupcakes de Pâques.

"Les bougies en coquille d'œuf, c'est la tendance pour Pâques"

Une "ambiance Pâques" à la maison

Pour les passionnés d'art de la table, Pâques est l'occasion rêvée d'exprimer sa créativité. Johanna, du magasin de décoration et cuisine Zodio Mondeville, nous délivre quelques conseils : "Entre les pliages de serviettes, bougies, couronnes et œufs maison, on a beaucoup d'idées déco. Côté création maison, les bougies en coquille d'œuf, c'est la tendance pour Pâques." Pour les confectionner, il vous faut : des coquilles d'œuf grandes, propres et sèches, une boîte à œufs, de la cire à bougie, des mèches et du colorant. Faire fondre la cire, y verser du colorant, remplir les coquilles à deux tiers et y ajouter une mèche. Simple et efficace. Johanna ajoute : "La cire peut être agrémentée avec des décorations, telles que des fleurs séchées, des paillettes, etc. Sur notre site internet, on a pas mal de tutos pour Pâques et autres festivités, on peut facilement piocher des idées."

À la chasse aux œufs !

Avis aux chasseurs et chasseuses les plus hardis. Mercredi 31 mars, Les Rives de l'Orne organisent une chasse aux œufs sous forme de quiz, dédiée aux enfants de moins de 10 ans. Au programme, quatre créneaux : 14, 15, 16 et 18 heures. La réservation se fait auprès de l'hôte(sse) d'accueil des Rives. La chasse aux œufs organisée à Caen par le Secours Populaires n'aura pas lieu cette année, Covid-19 oblige. Cette année, les cloches sonneront (uniquement) dans les jardins privés.

Pratique. Les conseils et recettes de Julie sont à retrouver sur son site internet : julieetsesfolies.fr et son compte Instagram Julie_et_ses_folies. Contact : mail@julieetsesfolies.fr. Pour plus d'infos à propos des idées créatives de Zodio : zodio.fr ou 02 31 78 55 10. Chasse aux œufs : inscription sur place ou au 02 31 78 59 72. Gratuit.