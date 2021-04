Bocage virois. Le circuit des Forges et des Mines, une idée de sortie à "fer" !

À travers cet itinéraire de la Route des forges et des mines, les touristes en vacances dans l'Orne vont pouvoir découvrir et approfondir leurs connaissances des différents sites miniers, dont le dernier a fermé ses portes dans les années 1970.

Le secteur minier a eu un fort impact sur le département pendant près d'un siècle. Maintenant, il n'en reste que des souvenirs et quelques lieux à visiter. Cette Route des forges et des mines permet de découvrir comment était transformé le minerai au Moyen-Âge, ou encore de comprendre le rôle de l'eau et de la forêt dans la sidérurgie du XVIe au XIXe siècle, mais aussi de découvrir, entre 1900 et 1970, le travail des mineurs "au fond" - dans les mines de fer - et celui des ouvriers "au jour" - sur les fours de calcination.

Un circuit touristique autour de son histoire industrielle

Aujourd'hui, il ne s'agit plus que de sites historiques, avec des routes touristiques et des panneaux d'explication qui jalonnent les parcours. Ce circuit de 34 km a été conçu dans le but de relier les 14 sites miniers, parmi lesquels : la Forge de Varenne, le carreau de la mine de Saint-Clair-de-Halouze, les fours de la Bocagerie au Chatellier, la minière de la Ferrière-aux-Etangs, la cité du Gué-Plat et les fours de la Butte Rouge à Dompière. L'itinéraire propose une double signalétique sur le parcours des forges et des mines, ainsi qu'un jeu de 39 panneaux pour signaler chaque site minier. En voiture, le circuit représente 34 km, une distance idéale pour passer une demi-journée en famille à la "Maison du Fer", à Dompierre. Pour les randonneurs et vététistes qui aiment se dégourdir les jambes, des itinéraires plus courts sont proposés. Des topo-guides sont disponibles auprès de l'Association "Le Savoir et le Fer" à Saint-Philibert-sur-Orne.