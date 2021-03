Formule 1. Mauvais départ pour Gasly et Ocon au Grand-Prix de Bahrein

La saison 2021 de Formule 1 débutait ce week-end avec le Grand-Prix de Sahkir à Bahrein. Les pilotes normands, Pierre Gasly et Estéban Ocon, ont eu des difficultés et n'ont pas su briller. Bien parti, le natif de Bois-Guillaume abimait son aileron en début de course et était contraint de rentrer au stand avant de finalement abandonner, à quatre tours de la fin du Grand-Prix. "Je ne sais pas si le contact est de ma faute. Mais c'est rageant de finir la course dès le quatrième virage. J'ai eu des dégâts sur le fond plat, sur d'autres pièces aussi, donc on a fini par abandonner", déclarait Gasly. Du coté d'Ocon, sa nouvelle Alpine rencontrait des difficultés qui ne lui permettaient pas de faire mieux qu'une 13e place au classement.