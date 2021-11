Football. National. Au ralenti, QRM devra gagner contre le SC Lyon

Quevilly-Rouen Métropole au ralenti ! Malgré le premier but de Yassine Bahassa en championnat cette saison, les Rouges et Jaunes ne sont pas parvenus à s'imposer contre le Stade Briochin, vendredi dernier. "On savait qu'on allait rencontrer une équipe solide, leur place au classement n'est pas anodine. J'ai dû bricoler pour venir chercher quelque chose ici, les garçons ont su répondre et venir prendre ce point au mental", a confié le coach normand en toute fin de match.

Ainsi, les joueurs de Bruno Irles ont dû se contenter de ramener un match nul de Bretagne (1-1). Un résultat loin d'être mauvais, mais qui pourrait leur coûter cher pour la suite. En effet, en empochant un seul point, les Rouennais ont donné l'occasion à Bastia de les rattraper et même de les dépasser au classement. S'ils souhaitent faire la course en tête du championnat de National, les Quevillais devront mettre les bouchées doubles et décrocher les trois points lors de leur prochaine rencontre face au SC Lyon, vendredi 2 avril.