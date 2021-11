Manche. Un fusilier marin perd la vie dans la rade de Cherbourg

Les moyens de recherches déployés ont été considérables dans la rade de Cherbourg, samedi 27 mars 2021 : hélicoptère de la Marine, plongeurs, de multiples embarcations et des patrouilles terrestres. En cause, ce message d'alerte qui informe les secours que deux fusiliers marins, qui effectuaient une patrouille de surveillance des approches maritimes et de la base navale de Cherbourg à bord d'un semi-rigide, se sont retrouvés à l'eau.

"Très rapidement, le premier fusilier marin est retrouvé par un semi-rigide de la compagnie Le Goffic", indique la Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord dans un communiqué. Il a été transporté vers l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Le second marin fusilier n'est retrouvé que plus tard dans la soirée, inanimé, par les plongeurs démineurs de la Manche. Il est tout de suite pris en charge par le Smur de Cherbourg mais n'a pas pu être réanimé.

Une enquête de la gendarmerie maritime doit permettre de déterminer les circonstances exactes du drame.