Basket (LF2). Bien trop maladroite, Mondeville perd largement à Montbrison

Trois jours après avoir perdu lors d'un match en retard à Rezé (65-58), les joueuses de Romain L'Hermitte abordaient ce samedi 27 mars leur dernier déplacement de la saison. Opposées à Montbrison, qui a vu son maintien assuré grâce à l'absence de relégation en N1, les Normandes ont vite été distancées et n'ont jamais réussi à revenir au score (79-64). Quel que soit le résultat de son dernier match, l'USOM finira cette saison à la 5ème place de Ligue Féminine 2.

Le match

Dans les premières minutes, les Calvadosiennes ont subi l'adresse à trois points de Girardet (12-5, 5'). L'entrée en jeu de Nahan Niaré a alors fait beaucoup de bien au jeu intérieur visiteur (12-10, 8'). Mais les locales ont refait le break grâce à leur adresse à trois points (19-11, 10').

Profitant des minutes dont elle a bénéficié ce samedi, Pauline Lanfant a relancé l'attaque Mondevillaise (23-20, 15'). Bachvarova et Niaré se sont ensuite répondu (29-27, 19'). Mais l'internationale Slovène Trebec a alors dominé l'intérieur, et redonné de la marge (34-29, 20').

Une défense hors de ses standards

Jodie Cornélie a relancé l'USOM, qui a infligé un 9-0 en sortie de vestiaires à leurs hôtes (34-38, 24'). Mais Montbrison a de suite réagi pour reprendre l'avantage (45-40, 26'). Malheureusement, Girardet, Favre et leurs partenaires ont enfoncé le clou en plantant un 12-2 aux Normandes en cette fin de troisième quart (57-42, 30'), et et sont presque mises à l'abri.

Farkasova a alors été intenable, donnant jusqu'à 23 points d'avance à des locales en confiance (69-46, 33'). Mondeville a commencé à limiter les dégâts sur du jeu rapide (72-55, 36'). La fin de match a été très tranquille, notamment du fait que l'issue de la rencontre n'a pas semblé faire le moindre doute, vu l'avance du BCMF (79-64, 40').

La fiche

Montbrison - Mondeville : 79-64 (19-11, 15-18, 23-13, 22-22). Huis clos.

Montbrison : Départ : Adonis 10, Martinet 3, Girardet 17, Favre 11, Trebec 15. Banc : Mahobah 2, Farkasova 14, Bachvarova 4, Mehadji 3, Deroo. Entr. : Corinne Benintendi.

Mondeville : Départ : Combes 3, Cornelie Sigmundova 10, Bussiere 7, Guennoc 10, Gomis 10. Banc : Soghomonian 2, Niare 15, Lanfant 6, Dinga Mbomi 1. Entr. : Romain L'Hermitte.

Prochain rendez-vous

Les Lionnes termineront déjà leur saison 2020-2021 par l'accueil des Alsaciennes de Strasbourg-Graffenstaden à la Halle Bérégovoy, le samedi 10 avril à 20h.