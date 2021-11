[Photos] Sud-Manche. Jean-Michel Blanquer en visite à Brécey vendredi 26 mars

Le dispositif de police et de gendarmerie déployé pour la visite de Jean Castex était impressionnant ce vendredi matin à Brécey. Sauf qu'a 9 h 50, seul le ministre de l'Éducation nationale et sa secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, sont entrés dans le collège de la commune. En effet, Jean Castex a annulé sa venue à 22 h 30, jeudi 25 mars, parce qu'il devait rester à Paris pour gérer la crise sanitaire. Jean-Michel Blanquer et Nathalie Elimas ont donc visité le collège de Brécey dont l'internat est labellisé internat d'excellence. En marge de cette visite, une quarantaine de personnes, encadrées par un gros dispositif de sécurité, ont participé à une manifestation dans le calme à quelques centaines de mètres du collège. Ils voulaient dénoncer les fermetures de classes dans le 1er et le second degré comme dans les écoles de Ger et Hudimesnil et au collège Chalmel Lacour d'Avranches. Une délégation de parents du collège voisin de Sourdeval, qui doit fermer à la rentrée, avait fait le déplacement également.

Arrivée de Jean-Michel Blanquer, au collège de Brécey.