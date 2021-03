Rouen. 500 colis distribués aux étudiants et précaires au bénéfice du Sidaction

Éviter le gaspillage alimentaire et venir en aide aux étudiants et aux extras de l'évènementiel. C'est une belle initiative qui s'est tenue, vendredi 26 mars à la mi-journée, sur le campus Pasteur à Rouen.

Une grande solidarité

500 colis ont été distribués, comprenant de nombreux produits donnés par des entreprises du Marché d'intérêt national (MIN) de Rouen : des légumes, des fruits, des viennoiseries ou encore des biscuits. C'est Emmanuelle Cirette, qui possède une entreprise de traiteur, qui est à l'origine de cette initiative.

Cette idée "est née il y a 15 jours autour d'un café en click and collect avec deux entreprises du MIN qui sont fournisseurs de fruits et légumes. On parlait de dons, de choses que l'on pouvait améliorer et je lui dis banco, on va faire une journée, on va faire des colis et on va aider les gens".

Chaque colis a été donné contre minimum 2 €. Tout l'argent collecté a été reversé au Sidaction qui se tient ce week-end.