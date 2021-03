Près de Caen. Un hangar agricole de 500 m2 détruit par les flammes

Les sapeurs pompiers du Calvados sont intervenus pour un feu à Airan, une commune qui se trouve à une vingtaine de minutes à l'est de Caen, jeudi 25 mars. Les soldats du feu ont été appelés sur cette intervention vers 20h30. Les flammes sont parties d'un tracteur présent au sein d'une cour de ferme, avant de se propager à un hangar de 500 m2.

Ce dernier contenait du fourrage et du matériel agricole. Il a été totalement détruit lors de l'incendie. Une quinzaine de sapeurs pompiers en provenance des centres de secours d'Argences, Mezidon et Troarn ont été dépêchés sur les lieux. Deux lances ont dû être utilisées, une pour protéger un stockage d'engrais ainsi que l'habitation et une pour l'extinction.