Caen. Amazon Prime Video : bientôt un documentaire sur Orelsan

Lundi 22 mars, la plateforme de streaming Amazon Prime Video a annoncé qu'elle allait consacrer un documentaire sur une personne bien connue à Caen et en Normandie : le rappeur Orelsan. "Nous lancerons cette année un documentaire inédit qui retracera la carrière emblématique d'Orelsan", indique la plateforme. Dans ce film, sera évoqué "sa route vers le succès, marquée par des obstacles et des surprises, et la difficulté de rester au sommet quand on l'a atteint".

Le rappeur Orelsan est né à Alençon, puis a passé une partie de sa vie à Caen.