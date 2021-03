Podcast. Patrick de Saint-Exupery : " il n'y a pas eu de génocide Hutu au Congo "

Le journaliste est ému quand il parle du Rwanda. Un pays d'Afrique de l'Est qu'il connait depuis plus de 20 ans. En 1994, Patrick de Saint-Exupéry était là-bas, à hauteur d'homme, témoin du génocide des Tutsi. 800 000 hommes, femmes et enfants massacrés méthodiquement.

Le rôle de l'armée française est trouble, pas encore éclairci en 2021. Depuis 1994, des hauts responsables politiques français, dont François Mitterrand, ont accusé l'actuel président du Rwanda, Paul Kagamé, d'avoir provoqué un " deuxième génocide ", celui des réfugiés Hutu en République démocratique du Congo.

Patrick de Saint-Exupéry, qui réfute catégoriquement cette théorie, est retourné sur place. Il a réalisé un voyage dangereux, de Kigali (Rwanda) à Kinshasa (République démocratique du Congo ex Zaïre). Il a regardé. Il a écouté. Il a pris des notes. Il a fait son métier de journaliste.

Au-delà du travail indispensable pour l'Histoire, Patrick de Saint-Exupéry livre un récit d'aventure fascinant, émouvant et troublant, pour la vérité, pour l'honneur. Un reportage loin des salons parisiens, les deux pieds dans la boue, la plume dans les blessures de guerre.

"La Traversée" - Patrick de Saint-Exupery - Les Arène - 336 pages - 22 euros - DR