Manche. L'aéroport de Cherbourg au ralenti

L'aéroport de Cherbourg-Manche, anciennement Maupertus, enregistre lui aussi une perte d'activité due à la crise sanitaire, avec seulement quatre à cinq mouvements par jour, soit quatre à cinq avions qui atterrissent ou partent de la piste, contre une trentaine il y a plus d'un an. L'aviation de loisirs et commerciale a été lourdement touchée. "L'aviation de loisirs a bien diminué, notamment à cause de la crise sanitaire, mais aussi du Brexit. Avoir une septaine imposée peut en décourager certains", explique Julien Alcacer, responsable d'exploitation.

L'aéroport s'est adapté à cette situation, notamment en accueillant des patients Covid en réanimation. Le dernier en date, vendredi 19 mars, a été transféré depuis Évreux, dans l'Eure. Deux vols hebdomadaires sont aussi proposés entre Toulon et Cherbourg aux salariés de Naval Group qui travaillent sur le chantier de rénovation du sous-marin nucléaire d'attaque Perle.

Chaque année, la piste de l'aéroport fête aussi le D-Day. "L'aéroport accueille une quinzaine d'aéronefs militaires américains et européens. C'est un exercice fortement apprécié dans le département par la population et le personnel", raconte Julien Alcacer. L'ambassade américaine devrait rendre sa décision d'ici quelques jours quant au maintien ou non des commémorations pour ce 77e anniversaire.