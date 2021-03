Football. Les championnats amateurs définitivement stoppés par la FFF

Ce n'était plus qu'une question d'heures. Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a pris la lourde décision, ce mercredi 24 mars, de stopper définitivement tous les championnats amateurs départementaux et régionaux pour cette saison 2020-2021.

Décision reportée pour la N2 et D2 féminine

Très perturbé par le confinement et les mesures sanitaires, "le calendrier ne permet plus d'envisager une reprise des compétitions amateurs", explique la FFF dans un communiqué. Cela entraîne une saison blanche, sans aucune montée ou descente. Les championnats de D2 futsal, U19 féminine, U17 et U19 nationaux ainsi que la National 3 (14 clubs normands concernés) sont aussi stoppés, ainsi que la Coupe de France féminine. Les huit clubs normands encore en lice voient définitivement leur saison terminée. En revanche, la décision n'a pas encore été prise pour les championnats de National 2 et D2 féminine. "Ils feront l'objet d'un examen ultérieur", précise la fédération. La réserve du Stade Malherbe, Granville ainsi que le FC Rouen ne sont donc pas encore fixés sur leur sort.