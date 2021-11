Caen. Des appartements haut de gamme au-dessus de La Poste

Un nouveau projet immobilier va voir le jour au pied de l'hôtel de la préfecture du Calvados. Tristan Jenvrin, président de la société Normand'Invest, a investi dans près de 3 800 m2 de surface qui appartenaient au groupe Covivio (ex Foncières des Régions), au-dessus de La Poste Gambetta. L'entreprise franco-luxembourgeoise spécialisée dans l'immobilier a pour habitude de "redonner vie à de beaux bâtiments chargés d'histoire", explique l'entrepreneur, ancien gérant de la discothèque des Planches à Deauville. Le premier projet à Caen a débuté il y a un an, dans le château de la Motte, qui surplombe la Prairie. La rénovation est en cours. Ici, il est question de 30 appartements de prestige de 35 m2 à 100 m2 à la place de bureaux laissés à l'abandon depuis plus de trois ans.

Cet open space, inoccupé depuis trois ans, sera transformé en appartements.

Le lieu s'y prête. La vue est imprenable, avec d'un côté la place de la République et de l'autre la place du théâtre. "Le but est de faire du neuf dans l'ancien", poursuit Tristan Jenvrin, avec le soin de ne toucher ni à la façade ni à la toiture du bâtiment, qui sont classées.

Tristan Jenvrin, à l'initiative de ce futur projet immobilier Impossible de lire le son.

La vue sur la place de la République est imprenable.

Les premiers habitants pourraient arriver à la fin de l'année 2022.