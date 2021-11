Normandie. Confinement et couvre-feu : quelle incidence pour les fêtes de Pâques ?

Malgré le reconfinement actuellement en vigueur en Seine-Maritime, il reste possible de participer à des cérémonies religieuses. "Les règles s'appliquant aux cultes demeurent inchangées", avait annoncé le Premier ministre Jean Castex lors de la mise en place du confinement. Les cérémonies de Pâques peuvent ainsi se dérouler, "dans le respect de la distanciation physique et des gestes barrières".

Des veillées le dimanche matin

En revanche, pendant le couvre-feu de 19 heures à 6 heures le lendemain matin, il est impossible de se rendre dans un lieu de culte. Conséquence : bon nombre de paroisses des diocèses de Normandie ont choisi d'organiser les veillées pascales le dimanche matin.

À la cathédrale de Rouen, elle aura lieu dimanche 4 avril, à 6 h 30. A Granville, la veillée est décalée au dimanche matin, à 7h, à l'église Saint Nicolas (suivie des messes de Pâques à 11h à Notre Dame du Cap Lihou et à Saint Nicolas). La veillée sera également à 7h à la Basilique Sainte Trinité de Cherbourg (suivie des messes de Pâques à 9h30 à Saint Clément et 11h à la Basilique Sainte Trinité). A l'Abbaye aux hommes à Caen, en revanche, la veillée pascale est avancée le samedi 3 avril à 15h, les messes de Pâques étant maintenues à 9h30 et à 11h le dimanche 4 avril.

À noter enfin que les baptêmes des catéchumènes sont maintenus dans les paroisses.