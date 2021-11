Rouen. Avec la Vélo station, la Métropole veut relancer les services et la location

Il n'y a pas que le bus, dans la ville. En plus du projet de création d'une ligne T5 à l'horizon 2028, le conseil métropolitain a validé, lundi 22 mars, la création d'une Vélo station dans le centre de Rouen. Après la fermeture de la précédente en 2014, cette décision annonce le retour d'un lieu dédié aux utilisateurs de vélo au quotidien.

Jusqu'à 2 500 vélos en location

"On parle beaucoup des infrastructures, mais les services sont aussi très importants", rappelle Cyrille Moreau, vice-président en charge de l'environnement. Dans ce local, qui s'installera au croisement des rues Jeanne-d'Arc et Ganterie dans les prochaines semaines, il y aura donc une offre de réparation, de stockage sécurisé et des conseils en mobilité.

Pour ceux qui hésitent à se lancer, la Métropole va aussi y proposer un service de location moyenne et longue durée de vélos à assistance électrique. À terme, la flotte devrait atteindre les 2 500 montures, mais sa constitution sera progressive. Pour ne pas réserver ce service aux Rouennais, des pistes sont étudiées pour créer des lieux d'accueil dans l'agglomération.