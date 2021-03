Vos questions, nos réponses. Quels sont les documents utilisables comme justificatif de domicile ?

Question de Michel, habitant Cany-Barville : "Quels documents permettent d'attester que son domicile est à moins de 10 km ?"

Pour se déplacer pendant ce confinement dans un rayon de 10 km autour de son domicile, il n'y a pas nécessité de remplir une attestation de déplacement. Un justificatif d'identité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire) dont l'adresse est à jour suffit. Si ce n'est pas le cas, il faut un justificatif de domicile datant de moins d'un an et mentionnant vos noms et prénoms, ainsi que l'adresse postale.

Il peut s'agir d'une facture de téléphone, d'électricité ou encore d'une quittance de loyer, détaille le site Service-public.fr.

Posez vos questions au 02 33 05 32 30 ou sur la page Facebook de la radio.