Du très beau monde à Grand-Quevilly pour le "Printemps au parc"

Comme chaque année, depuis 15 ans, la ville de Grand-Quevilly a mis les petits plats dans les grands pour offrir au public une série de concerts balayant tous les styles musicaux. Le festival "Le Printemps au parc" est de retour pour quinze jours de musique, durant lesquels se succéderont groupes nationaux et régionaux :

. Samedi 9 juin, Le cri de la vache (fanfare déambulatoire) à 16h et Compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets à 17h.

. Dimanche 10 juin, Emag à 16h et Xav Feugray à 17h.

. Vendredi 15 juin, Gordon Melon et My little cheap dictaphone, à 20h30.

. Samedi 16 juin, L’amicale Dijonnaise et Les Têtes raides, à 20h30.

. Dimanche 17 juin, Emilie Jolie, à 17h.

. Jeudi 21 juin, Pigalle, 14h.

. Vendredi 22 juin, Autour d’elle et Eiffel, à 20h30.

. Samedi 23 juin, Willo et Sinsemilia, à 20h30.

Pratique. Du 9 au 23 juin, Parc des provinces, Le Grand-Quevilly. Gratuit.