Comme chaque semaine, la gendarmerie du Calvados a dévoilé les axes sur lesquels elle va être présente pour réaliser des contrôles de vitesse.

Du lundi 22 au dimanche 28 mars, quatre routes sont concernées : la départementale 675 entre Pont-l'Évêque et Dozulé, la D 45 entre Ouilly-le-Vicomte et Valsemé, la D 613 entre Isigny-sur-Mer et Thue et Mue et la D 675 entre Pont-l'Évêque et Dozulé.