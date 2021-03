Caen. Près de 500 personnes réunies en soutien à la culture 

"Nous sommes lassés et voulons nous faire entendre du gouvernement afin d'avoir une perspective sur la réouverture des lieux culturels", explique Jacques Peigne, directeur délégué de la Comédie de Caen, lors du rassemblement ce samedi 20 mars, place du Théâtre. "Le printemps est inexorable", mouvement national, est symbolique, "il signifie que nous voulons négocier et prouver que les musées, cinémas ou théâtres ne sont pas des lieux contaminants", poursuit-il. Pour les citoyens caennais, la culture est considérée comme un lien social, essentiel et nécessaire au bien-être, une coupure dans la vie quotidienne. Des centaines de personnes sont venues soutenir le monde de la culture, en déposant des fleurs, signe d'espérance d'une ouverture prochaine.