Normandie. Des tableaux du musée des Beaux-Arts de Rouen s'installent à Cabourg

Pendant un an, le musée des Beaux-Arts de Rouen prête 31 de ses peintures à La Villa du temps retrouvé de Cabourg. Dès avril 2021, les visiteurs découvriront ces œuvres à La Villa du temps retrouvé. Marcel Proust sera le guide et le narrateur de cette exposition qui fera découvrir l'âge d'or de la Côte Fleurie. Ce partenariat vise à faire rayonner les collections du musée des Beaux-Arts de Rouen qui ont profondément marqué la région et ayant un lien fort avec l'histoire de la Normandie. Les œuvres prêtées évoquent la haute société et l'effervescence artistique de la Belle Époque, ainsi que l'art de vivre singulier de Marcel Proust. Certaines d'entre elles sont signées Claude Monet, Jacques-Émile Blanche ou encore Léon-Jules Lemaître.