Le Havre. Le dernier paquebot de MSC autorisé à faire escale

Ils sont rares depuis plus d'un an sur le port du Havre : le dernier paquebot de la compagnie de croisière MSC, le Virtuosa, est autorisé par arrêté préfectoral à faire escale du lundi 5 avril au mardi 1er juin, en attendant la reprise des rotations commerciales. Le navire, inauguré il y a un mois, pourra s'amarrer au quai Osaka. Il ne transportera aucun passager. Les escales à terre des membres d'équipage seront "strictement limitées", selon l'arrêté d'autorisation signé par le préfet. Le MSC Virtuosa mesure 331 mètres de long et comporte 19 ponts. Parmi ses équipements dernier cri, un dôme céleste en LED qui couvre une promenade de 101 mètres de long. Il comporte aussi un robot barman humanoïde, le premier du genre en mer.