Reconfinement. Coiffeurs, chocolatiers, fleuristes… Quels commerces restent ouverts ?

On savait déjà que les coiffeurs resteraient ouverts malgré l'instauration d'un confinement dans 16 départements, dont l'Eure et la Seine-Maritime, à partir du samedi 20 mars. Mais la liste des commerces autorisés à accueillir leurs clients s'allonge encore, selon le décret paru dans la nuit au Journal officiel. Feu vert, par exemple, pour les fleuristes, les concessions automobiles, mais aussi les chocolatiers, à quelques jours des fêtes de Pâques.

Les catégories autorisées

En plus des commerces qui avaient pu rester ouverts lors des précédents confinements, voici les catégories nouvellement autorisées :

"commerces de plantes, fleurs, graines, engrais, semences, plants d'espèces fruitières ou légumières, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé", "services de coiffure", "services de réparation et entretien d'instruments de musique", les "commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous" et les "commerces de détail de cacao, chocolats et produits de confiserie".