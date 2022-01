Port de Rouen : les as de la drague sont sur la Seine

Depuis le mois de mars, cette usine flottante, dans laquelle travaillent 14 hommes, a pris le relais de la Breughel, une autre drague plus imposante encore de la société SDI à qui a été confiée depuis janvier la première phase de ce chantier de titan.

Objectif : un mètre de tirant d’eau en plus

Jusqu’en 2015, moyennant près de 200 millions d’euros, le Grand port maritime de Rouen procède à l’amélioration de ses accès maritimes. De Honfleur jusqu’à Grand-Couronne, l’objectif est clair : araser - raboter - les “points hauts” du fond du fleuve, de 40 cm en moyenne, pour gagner au final un mètre de tirant d’eau supplémentaire. Avec un chenal un peu plus profond, Rouen pourra dès lors attirer des navires de 43.000 à 58.000 tonnes de port en lourd. A la clé : une augmentation de 10% de son trafic annuel.

Un chantier hautement stratégique

Jusqu’en août, la drague Marieke, longue de 90 mètres, va remonter 2,5 millions de mètres cubes de sédiments des entrailles de la Seine. L’immense majorité finira immergée ("clapée") sur le site du Kannick, une vaste zone au large du Havre. Plusieurs aller-retours sont effectués chaque jour. Une petite partie, 230.000 m3 de beaux sables et de graviers de qualité, sera quant à elle refoulée à terre, à Port-Jérôme, dans deux bassins de décantation, avant d’être revendue.

Sables, argiles, roches

Les sédiments sont aspirés par la drague à l’aide d’un bras articulé ultra-précis piloté par des ordinateurs et surveillé par l’homme du haut de la passerelle, "le cerveau du navire", selon Filip Goris, chef du projet pour la Société de dragage internationale (SDI). Que trouve-t-on au fond du fleuve ? Dans cette portion : 68% de sable, 11% d’argiles sableuses, 14% de "tout-venant graveleux" et 7 % de "dur", de roches traitées par une autre entreprise spécialisée (EMCC).

Le chantier est loin d’être terminé. Entre 2013 et 2015, quatre autres tranches seront réalisées, peut-être par d’autres entreprises. Des années de drague de longue haleine pour séduire de nouveaux clients.

Thomas Blachère