Culture. Printemps des poètes. De la poésie dans les rues de Bayeux 

Depuis le lundi 15 mars, la médiathèque intercommunale "Les 7 lieux" de Bayeux a souhaité participer à sa façon à l'événement national du Printemps des poètes en installant par endroits des haut-parleurs qui diffusent de courts poèmes. Ils sont installés jusqu'au 24 mars dans les communes d'Arromanches-les-Bains, Bayeux, Port-en-Bessin-Huppain et Vaux-sur-Aure. Un moyen original qui valorise la poésie et la fait rayonner sur le territoire intercommunal. Les haut-parleurs diffusent aux passants une sélection de vers à partir de poèmes de différents auteurs, écrivains et penseurs. La médiathèque de Bayeux a mis à disposition des indices sur son site pour trouver les emplacements qui diffusent les vers.