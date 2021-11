Calvados. Trois blessés dont deux graves dans un accident

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus vers 7 h 15, ce vendredi 19 mars, pour un accident de la route impliquant trois véhicules sur la départementale 519 dans la commune de Valorbiquet, au sud-est de Lisieux. L'un des automobilistes a percuté un transformateur électrique puis a pris feu. L'accident a impliqué quatre personnes. Un homme de 30 ans a été transporté par le Smur de Bernay en urgence absolue à l'hôpital de Caen. Un adolescent de 15 ans, en urgence absolue lui aussi, et un homme de 30 ans, en urgence relative, ont été transportés à l'hôpital de Lisieux. 91 foyers ont été privés d'électricité toute la matinée à cause de l'accident. Une vingtaine de sapeurs pompiers des centres d'Orbec, Lisieux et Moyaux ont été mobilisés.