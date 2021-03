Orne. 17 mars 2020 : ce premier confinement qui a bouleversé nos vies

C'était il y a un an jour pour jour. Au lendemain de l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron, 70 millions de Français, dont 280 000 Ornais, se confinaient chez eux pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19.

"La pire année de l'histoire"

À précisément 12 heures, le 17 mars 2020, il fallait se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire pour toute sortie hors du domicile. Le premier confinement national devait durer deux semaines. Il s'est allongé sur près de deux mois (un mois et 28 jours). Selon le magazine américain Time, 2020 a été "la pire année de l'histoire". Les ruées dans les centres commerciaux peu de temps avant le coup de sifflet final resteront gravées dans nos mémoires. "Confinement", "gestes barrières", "distanciation sociale et physique" et tant d'autres mots qui étaient jusque-là inconnus font partie de notre quotidien depuis l'arrivée de cette pandémie. Si le confinement semble être loin derrière nous, il n'en est pas moins pour la région Île-de-France, où des restrictions sont envisagées.